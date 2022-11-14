***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.11.2022 10:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı :1.505,540906 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079707
BIST
12:574.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 96,55
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:5718,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:5719,1760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0442
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:571.051,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.051,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GZNMI
|52,80
|79.458.344
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|50.127.421
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|626.314.688
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.223.886
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.180.315
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,84
|345.111.903
|% -9,22
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,25
|257.402.272
|% -6,16
|
|HLGYO
|4,34
|183.182.011
|% -4,62
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.916.918.774
|% -1,17
|
|EREGL
|37,70
|2.225.623.732
|% 3,29
|
|ASELS
|40,06
|1.927.151.105
|% 3,09
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,30
|388.979.871
|% 6,48
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,40
|800.978.682
|% 1,89
|
|TSKB
|3,18
|392.477.055
|% 3,58
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6090
|% 0,35
|
|Euro
|19,1662
|19,1760
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% -0,10
|
|Frank
|19,6106
|19,7287
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,35
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-11,00
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.991
|7.096
|-7,00
|
|Tam
|6.956
|7.071
|53,00
|
|Yarım
|3.378
|3.457
|26,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-0,37
|