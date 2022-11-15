***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2022 09:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.505,381430 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079933
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.057,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.057,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|24.894.148
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,40
|48.009.684
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,39
|23.873.639
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|24.894.148
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,40
|48.009.684
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,39
|23.873.639
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5934
|18,6032
|% 0,00
|
|Euro
|19,2304
|19,2538
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,8438
|21,9534
|% 0,18
|
|Frank
|19,6078
|19,7260
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% -0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,63
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.999
|7.131
|-3,00
|
|Yarım
|3.399
|3.486
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,03
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-0,36
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
10:01XU100
Endeks 4, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 92, 391.00 milyon TL de
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem