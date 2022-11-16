***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2022 15:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.505,039264 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080332
BIST
15:334.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 36,85
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3318,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3319,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1248
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:331.066,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.066,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:33
|BURVA
|44,44
|29.752.052
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.594.149
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.094.382
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|184.286.220
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|171.464.453
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.404.461
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.547.157
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.139.812
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|6.710.017.141
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,12
|4.984.185.747
|% 5,74
|
|EREGL
|37,44
|4.511.141.284
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,41
|1.180.485.382
|% 2,99
|
|TSKB
|3,40
|1.467.314.807
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,61
|2.417.278.714
|% 0,90
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6189
|% 0,09
|
|Euro
|19,3857
|19,3962
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,0871
|22,1979
|% 0,40
|
|Frank
|19,7262
|19,8450
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.074
|7.186
|-9,00
|
|Yarım
|3.436
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,25
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:47XU100
Endeks 4, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 100, 392.00 milyon TL de
-
15:47MANAS
Yüzde 6.53 oranında artışla 53.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 174, 853 adet işlem
-
15:46MANAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 54.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 833 adet işlem
-
15:45ANHYT
Yüzde 9.26 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 857, 481 adet işlem
-
15:44ESCOM
Yüzde 5.97 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 989, 950 adet işlem