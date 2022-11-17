***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.11.2022 10:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı : 1.505,048373 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080837
BIST
12:184.581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -87,57
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:1818,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:1819,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
12:181.058,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.058,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BRLSM
|26,88
|128.578.470
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.620.458
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|290.836.122
|% 9,91
|
|MEGAP
|6,43
|58.066.450
|% 8,98
|
|SASA
|167,70
|1.156.105.085
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|800.348.241
|% -9,97
|
|SILVR
|24,06
|11.807.238
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|ETYAT
|6,54
|809.535
|% -7,50
|
|THYAO
|107,30
|6.048.692.011
|% 2,58
|
|EREGL
|37,18
|2.692.479.807
|% 0,38
|
|KONTR
|216,00
|2.505.654.344
|% 0,19
|
|ASELS
|40,00
|2.457.796.795
|% 0,40
|
|HALKB
|10,01
|1.873.853.181
|% -2,63
|
|ALBRK
|3,22
|589.593.525
|% 4,55
|
|VAKBN
|9,89
|1.857.749.567
|% -3,89
|
|HALKB
|10,01
|1.873.853.181
|% -2,63
|
|SKBNK
|2,30
|397.720.019
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,59
|1.632.802.474
|% -3,33
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6209
|% 0,17
|
|Euro
|19,3338
|19,3487
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,1230
|22,2340
|% 0,16
|
|Frank
|19,5981
|19,7161
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,19
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.030
|7.149
|-13,00
|
|Yarım
|3.414
|3.495
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-0,26
|