***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2022 11:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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18.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,743050 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081345
BIST
11:394.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,45
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:3918,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:3919,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1306
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:391.042,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.042,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,29
BIST En Aktif Hisseler11:39
|OBASE
|28,16
|30.606.829
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.291.982
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|22.998.507
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|31.943.375
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.831.937
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|172.587.564
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.020.372
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|123.778.217
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|186,20
|1.974.037.358
|% 6,58
|
|THYAO
|106,80
|1.676.527.366
|% 0,19
|
|ASELS
|40,50
|1.030.910.850
|% 1,96
|
|EKGYO
|5,65
|1.025.581.985
|% 2,91
|
|PETKM
|15,15
|1.013.482.429
|% 1,00
|
|EKGYO
|5,65
|1.025.581.985
|% 2,91
|
|ALBRK
|3,43
|464.978.075
|% -0,58
|
|SKBNK
|2,40
|319.731.552
|% -1,23
|
|ADESE
|1,37
|138.227.605
|% 2,24
|
|TSKB
|3,39
|271.584.597
|% 0,30
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6243
|% 0,08
|
|Euro
|19,0912
|19,1044
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,9421
|22,0521
|% -0,47
|
|Frank
|19,3954
|19,5123
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,04
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.962
|7.081
|-50,00
|
|Yarım
|3.381
|3.462
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,76
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54RYSAS
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 581, 067 adet işlem
-
11:53GRSEL
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 17.57 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 928 adet işlem
-
11:52BSOKE
Yüzde 7.88 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 243, 973 adet işlem
-
11:51OBASE
Yüzde 10.00 oranında artışla 28.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 493 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 4, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 25, 109.00 milyon TL de