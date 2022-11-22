***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2022 10:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,794832 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081537
BIST
10:004.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,06
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.587
En Düşük
4.567
10:0018,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:0019,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:001.042,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.042,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:00
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|EDIP
|6,33
|5.522.279
|% 9,71
|
|BRKSN
|19,79
|3.281.902
|% 9,58
|
|KERVN
|1,39
|356.057
|% 9,45
|
|AYES
|49,94
|1.037.531
|% 7,31
|
|SILVR
|17,34
|7.212.851
|% -9,97
|
|SASA
|123,10
|299.753.951
|% -9,42
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|GLRYH
|6,62
|208.186
|% -0,90
|
|BIMAS
|127,20
|13.823.078
|% -0,78
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|PETKM
|15,29
|3.360.427.395
|% 0,00
|
|KONTR
|192,10
|3.244.332.774
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,54
|1.228.398.862
|% 1,43
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6309
|% 0,06
|
|Euro
|19,0946
|19,1082
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,9750
|22,0852
|% 0,15
|
|Frank
|19,3811
|19,4979
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,08
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.977
|7.071
|-1,00
|
|Yarım
|3.394
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,61
|0,13
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|0,05
|