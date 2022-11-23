***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.11.2022 22:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,728095 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081707
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6367
En Düşük
18,5782
18:0519,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1946
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3741
En Düşük
19,1501
18:051.048,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.048,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.041,38
|
1.049,71
En Düşük
1.033,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6270
|% 0,12
|
|Euro
|19,3411
|19,3810
|% 1,06
|
|Sterlin
|22,3672
|22,4793
|% 1,39
|
|Frank
|19,6820
|19,8006
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9374
|4,9621
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|9,34
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.027
|7.109
|48,00
|
|Yarım
|3.419
|3.475
|23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.737
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|0,29
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-3,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem