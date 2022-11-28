***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 13:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,388360 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082581
BIST
16:404.961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 86,24
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4018,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4019,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0739
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:401.049,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.049,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.380.960
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|78.526.373
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.262.604
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,70
|143.185.993
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,35
|66.123.538
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.603.352
|% -8,13
|
|THYAO
|116,40
|8.386.694.324
|% 2,28
|
|PETKM
|18,23
|4.464.465.383
|% 5,07
|
|EREGL
|42,22
|4.164.867.304
|% 0,81
|
|ASELS
|48,90
|3.918.480.575
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,98
|3.228.034.692
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.826.436
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|YKBNK
|12,00
|3.525.926.606
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.627.601.727
|% 6,38
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6178
|% -0,08
|
|Euro
|19,4680
|19,4805
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,3931
|22,5054
|% -0,36
|
|Frank
|19,6475
|19,7658
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% -0,13
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 697.00 milyon TL de
-
16:55SEKUR
Yüzde 7.55 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 349 adet işlem
-
16:54CRFSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 65.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 793 adet işlem
-
16:53VAKBN
Yüzde 6.28 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 877, 711 adet işlem
-
16:52ANSGR
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 609 adet işlem