***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz sermayesinin, 30.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı sermaye avanslarından karşılanmak suretiyle, 8.898.179 TL'ndan 10.298.179 TL 'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile payların primli olarak ihraç edilmeyeceğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 13/09/2022 tarih ve 2022/51 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082584BIST