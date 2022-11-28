***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 14:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz sermayesinin, 30.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı sermaye avanslarından karşılanmak suretiyle, 8.898.179 TL'ndan 10.298.179 TL 'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile payların primli olarak ihraç edilmeyeceğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 13/09/2022 tarih ve 2022/51 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082584
BIST
15:374.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 82,11
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:3718,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:3719,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1065
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:371.052,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.052,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:35
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|43.163.172
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.998.039
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|112.196.961
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|20.796.004
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,71
|45.234.411
|% -7,48
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|IHAAS
|88,45
|61.359.826
|% -7,04
|
|PNLSN
|38,88
|200.572.402
|% -6,94
|
|THYAO
|116,40
|7.649.562.036
|% 2,28
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|EREGL
|42,30
|3.752.673.370
|% 1,00
|
|ASELS
|48,70
|3.386.142.555
|% 1,04
|
|KOZAL
|336,90
|3.064.227.055
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,79
|1.115.220.522
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,85
|2.054.518.757
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,56
|2.971.774.349
|% 3,02
|
|YKBNK
|11,96
|2.757.431.883
|% 4,45
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6273
|18,6324
|% -0,01
|
|Euro
|19,5038
|19,5144
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4585
|22,5711
|% -0,07
|
|Frank
|19,6617
|19,7801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,02
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.035
|7.092
|-17,00
|
|Yarım
|3.412
|3.467
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, GARAN
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 15 artarak (% 1.73 ) 4, 354
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, TGSAS, PRKAB, DENGE, MSGYO, ALFAS, VANGD, SMART, PCILT, TETMT
-
15:50
SELGD, AKFGY, SANFM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
KRSTL, RYSAS, SAFKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında