***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2022 12:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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28.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,321640 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082877
BIST
13:434.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,14
|Açılış
|: 4.943
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|Önceki Kapanış
|: 4.923
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4.949
En Düşük
4.817
13:4318,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6908
En Düşük
18,5952
13:4319,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Açılış
|: 19,3600
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|Önceki Kapanış
|: 19,4700
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19,4087
En Düşük
19,2462
13:431.051,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.051,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|PKENT
|180,40
|71.993.430
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.401.421
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.147.041
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.432.468
|% 9,98
|
|RNPOL
|23,82
|61.961.844
|% 9,97
|
|PRDGS
|15,69
|77.096.282
|% -9,83
|
|SEGYO
|3,26
|216.573.136
|% -7,39
|
|BAYRK
|9,83
|46.651.180
|% -6,91
|
|EDIP
|8,68
|70.413.401
|% -6,26
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|116,90
|6.311.849.790
|% 1,56
|
|SISE
|38,98
|4.680.280.442
|% -3,32
|
|YKBNK
|11,92
|2.770.643.772
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,78
|2.717.719.938
|% 3,28
|
|EKGYO
|7,24
|2.642.430.992
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,24
|2.642.430.992
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,74
|696.865.602
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,92
|2.770.643.772
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,78
|2.717.719.938
|% 3,28
|
|ISCTR
|10,28
|1.914.882.021
|% -0,48
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6384
|% 0,07
|
|Euro
|19,3576
|19,3637
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,3287
|22,4407
|% 0,64
|
|Frank
|19,5395
|19,6572
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,02
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,66
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.028
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,23
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|2,16
|