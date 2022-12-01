***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,188208 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083440
BIST
13:575.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 90,98
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
13:5718,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
13:5719,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0582
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
13:571.064,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.064,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler13:57
|YGYO
|1,76
|25.460.284
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|35.219.356
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.653.538
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.874.846
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|338.109.089
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|INFO
|11,14
|117.279.522
|% -3,97
|
|SNPAM
|17,75
|424.129
|% -3,85
|
|PENTA
|61,15
|140.725.447
|% -3,70
|
|OYYAT
|40,10
|81.619.497
|% -3,61
|
|THYAO
|124,50
|5.536.019.407
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,47
|4.124.195.765
|% 5,02
|
|SISE
|39,86
|3.347.987.194
|% 1,94
|
|EREGL
|43,24
|3.033.204.126
|% 1,36
|
|PETKM
|18,28
|2.800.427.477
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,29
|2.080.530.513
|% 5,81
|
|KRDMD
|15,47
|4.124.195.765
|% 5,02
|
|SKBNK
|2,75
|630.732.888
|% 1,48
|
|YKBNK
|11,94
|2.228.836.678
|% -0,91
|
|ISCTR
|10,64
|1.879.717.722
|% 2,70
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6414
|% 0,05
|
|Euro
|19,4456
|19,4557
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5913
|22,7045
|% 0,89
|
|Frank
|19,6684
|19,7869
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,05
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,19
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,48
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.116
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.451
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,49
|87,49
|0,52
|