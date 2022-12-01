***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.841,926787 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083442
BIST
16:195.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 77,40
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:1918,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:1919,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1497
|Açılış
|: 19,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5518
En Düşük
19,3596
16:191.069,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.069,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.070,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BRLSM
|15,29
|258.833.831
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.910.013
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.406.825
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,60
|8.172.622
|% -6,31
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,13
|285.640.139
|% -5,69
|
|THYAO
|124,60
|7.026.927.839
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,29
|5.188.983.579
|% 3,80
|
|SISE
|39,94
|4.155.666.121
|% 2,15
|
|EREGL
|42,94
|4.111.900.065
|% 0,66
|
|PETKM
|18,08
|3.814.893.942
|% 1,06
|
|EKGYO
|7,26
|2.549.573.052
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,73
|954.460.685
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,29
|5.188.983.579
|% 3,80
|
|ISCTR
|10,75
|3.049.651.918
|% 3,76
|
|YKBNK
|11,83
|3.080.909.245
|% -1,83
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6428
|% 0,06
|
|Euro
|19,5397
|19,5472
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,6647
|22,7784
|% 1,22
|
|Frank
|19,6657
|19,7842
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|15,72
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|9,05
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.140
|7.197
|42,00
|
|Yarım
|3.463
|3.519
|21,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|0,89
|