***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 10:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.504,029014 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083837
BIST
11:285.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,97
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:2818,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:2819,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0426
|Açılış
|: 19,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6590
En Düşük
19,5800
11:281.079,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.079,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ALFAS
|201,30
|759.871.111
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.516.881
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.393.554
|% 9,98
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|KONTR
|155,70
|159.683.451
|% -5,64
|
|PRZMA
|6,26
|1.083.294
|% -5,30
|
|MZHLD
|13,80
|18.589.463
|% -4,96
|
|IEYHO
|2,13
|21.549.704
|% -4,91
|
|KOZAL
|407,10
|3.437.265.809
|% 0,57
|
|THYAO
|126,30
|2.484.706.897
|% 1,53
|
|ASELS
|49,22
|1.781.413.190
|% 3,10
|
|EREGL
|41,92
|1.629.729.221
|% -1,32
|
|KOZAA
|51,20
|1.305.455.308
|% 1,99
|
|EKGYO
|7,16
|1.158.584.194
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,75
|308.208.014
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|686.149.061
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,65
|726.842.498
|% -1,93
|
|ADESE
|1,74
|113.580.996
|% 0,58
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6402
|% 0,04
|
|Euro
|19,6436
|19,6493
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8013
|22,9157
|% 0,25
|
|Frank
|19,8588
|19,9785
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9433
|4,9680
|% 0,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.191
|7.257
|-17,00
|
|Yarım
|3.487
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|-0,16
|
Seans Raporu
11:26
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11:41QNBFL
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 105.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 215 adet işlem
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11:40HKTM
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 85.05 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 646 adet işlem
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11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 04 kaybederek (% -0.68 ) 4, 394
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11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, KARTN, UZERB, OTTO, OZSUB, VBTYZ, BRKO, TBORG, BRMEN, YBTAS
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11:39
UFUK, MIPAZ, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında