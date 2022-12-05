***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 10:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı : 1.503,809735 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084179
BIST
11:204.892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,39
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2018,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2019,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:201.078,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.078,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GLCVY
|31,68
|52.001.860
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|271.013.175
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|78.042.940
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|548.543.930
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.036.076
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|41.844.771
|% -9,97
|
|YESIL
|4,44
|7.449.654
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,83
|40.825.740
|% -9,33
|
|THYAO
|128,80
|3.695.360.040
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,08
|2.107.802.557
|% 2,17
|
|EREGL
|40,62
|1.659.060.725
|% -1,93
|
|TUPRS
|478,40
|1.116.354.922
|% -0,56
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,16
|1.013.544.947
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,08
|2.107.802.557
|% 2,17
|
|ADESE
|1,80
|203.453.242
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,68
|211.813.705
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,26
|710.698.089
|% -1,72
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6369
|% 0,01
|
|Euro
|19,6533
|19,6650
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8175
|22,9319
|% -0,01
|
|Frank
|19,8380
|19,9575
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,37
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.210
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.497
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,24
|