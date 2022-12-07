***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 10:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.503,779967 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085109
BIST
11:434.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -28,81
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:4318,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4319,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:431.061,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.061,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:41
|YESIL
|4,40
|56.881.095
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|336.046.079
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|431.493.553
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.232.325
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,08
|68.746.321
|% -7,51
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,50
|82.005.661
|% -6,61
|
|EUREN
|15,80
|410.827.978
|% -5,64
|
|PRDGS
|12,68
|21.766.802
|% -5,44
|
|KRDMD
|17,15
|3.869.308.002
|% -3,11
|
|THYAO
|137,50
|2.818.198.162
|% 1,40
|
|ASELS
|51,70
|2.608.439.703
|% 5,42
|
|PETKM
|18,49
|2.086.815.096
|% 2,72
|
|EREGL
|42,26
|1.097.135.185
|% -0,75
|
|KRDMD
|17,15
|3.869.308.002
|% -3,11
|
|PETKM
|18,49
|2.086.815.096
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,28
|707.957.374
|% 0,55
|
|ISCTR
|10,34
|781.218.118
|% 1,27
|
|TSKB
|4,00
|289.273.201
|% 0,50
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6408
|18,6504
|% 0,08
|
|Euro
|19,5296
|19,5440
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5545
|22,6676
|% 0,04
|
|Frank
|19,7027
|19,8214
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,99
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.153
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.464
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|-0,15
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:55GLBMD
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 196 adet işlem
-
11:54MIATK
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 106.90 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 629 adet işlem
-
11:53ATLAS
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 132 adet işlem
-
11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 92 kaybederek (% -0.18 ) 5, 357
-
11:52XU100
Endeks 4, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 31, 411.00 milyon TL de