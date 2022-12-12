***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 11:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura PortföyYönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı : 1.503,690392 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086583
BIST
11:365.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 136,74
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.144
En Düşük
5.058
11:3618,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
11:3619,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0367
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6773
En Düşük
19,5838
11:361.073,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.073,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler11:35
|HUNER
|14,09
|63.739.527
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|2.193.966
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|43.430.005
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|85.139.588
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,98
|13.260.050
|% 9,95
|
|MRGYO
|4,87
|31.879.659
|% -5,62
|
|IDEAS
|48,50
|21.125.737
|% -4,53
|
|KUYAS
|22,08
|74.128.189
|% -4,00
|
|MNDTR
|27,86
|120.068.404
|% -4,00
|
|IDGYO
|4,85
|4.375.111
|% -3,96
|
|THYAO
|142,80
|3.720.518.184
|% 1,28
|
|SAHOL
|40,56
|3.586.456.855
|% 1,15
|
|EKGYO
|7,68
|1.859.436.248
|% 1,59
|
|KRDMD
|16,90
|1.673.729.928
|% 2,42
|
|ASELS
|55,00
|1.642.101.206
|% 2,80
|
|EKGYO
|7,68
|1.859.436.248
|% 1,59
|
|SNGYO
|3,29
|354.540.750
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,78
|1.127.717.278
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,73
|275.318.263
|% 2,63
|
|KRDMD
|16,90
|1.673.729.928
|% 2,42
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6402
|18,6514
|% 0,06
|
|Euro
|19,6730
|19,6791
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7691
|22,8833
|% -0,05
|
|Frank
|19,8580
|19,9776
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.232
|7.280
|15,00
|
|Yarım
|3.502
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,41
|
Seans Raporu
11:35
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-
11:50XU100
Endeks 5, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 7 üstünde . İşlem hacmi 39, 935.00 milyon TL de
-
11:50NTGAZ
Yüzde 8.54 oranında artışla 54.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 919 adet işlem
-
11:49VKING
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 293 adet işlem
-
11:47PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 169, 235 adet işlem
-
11:46TTKOM
Yüzde 6.79 oranında artışla 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 407, 984 adet işlem