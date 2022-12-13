***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 13:02
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.503,623640 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086846
BIST
14:155.263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 69,37
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.264
En Düşük
5.180
14:1518,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
14:1519,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
14:151.071,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.071,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PKART
|31,90
|13.350.307
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|916.825
|% 9,99
|
|ULKER
|39,88
|656.051.335
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|9.159.499
|% 9,98
|
|BALAT
|19,29
|4.148.102
|% 9,98
|
|EMNIS
|56,00
|949.482
|% -9,68
|
|SODSN
|35,36
|943.835
|% -6,85
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KERVN
|1,11
|2.293.764
|% -5,13
|
|POLTK
|1.209,70
|72.006.086
|% -4,95
|
|KRDMD
|18,28
|7.426.469.526
|% 6,84
|
|ASELS
|60,05
|5.760.256.268
|% 2,04
|
|THYAO
|145,20
|4.766.736.718
|% 0,14
|
|EREGL
|42,32
|4.720.385.865
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,00
|2.939.757.834
|% 1,52
|
|KRDMD
|18,28
|7.426.469.526
|% 6,84
|
|EKGYO
|8,00
|2.939.757.834
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,80
|617.992.959
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,69
|2.072.174.229
|% 1,33
|
|TSKB
|4,27
|757.312.968
|% 1,91
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6533
|% 0,09
|
|Euro
|19,6567
|19,6661
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8424
|22,9570
|% 0,20
|
|Frank
|19,8303
|19,9498
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,65
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|-5,00
|
|Tam
|7.219
|7.265
|22,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|11,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|0,99
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30KATMR
Yüzde 6.91 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 612, 791 adet işlem
-
14:28GENIL
Yüzde 6.17 oranında artışla 47.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 148 adet işlem
-
14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 41 artarak (% 1.37 ) 5, 659
-
14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, SKBNK
-
14:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EMNIS, SODSN