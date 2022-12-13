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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.12.2022 13:02
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.12.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.503,623640 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086846


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BIST En Aktif Hisseler14:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 31,90 13.350.307 % 10,00  
UZERB 175,00 916.825 % 9,99  
ULKER 39,88 656.051.335 % 9,98  
VKING 20,72 9.159.499 % 9,98  
BALAT 19,29 4.148.102 % 9,98  
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14:15 Alış Satış %  
Dolar 18,6409 18,6533 % 0,09  
Euro 19,6567 19,6661 % 0,16  
Sterlin 22,8424 22,9570 % 0,20  
Frank 19,8303 19,9498 % 0,05  
Riyal 4,9445 4,9693 % 0,11  
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14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 6,29  
Altın Gr. 1.071 1.071 4,65  
Cumhuriyet 7.180 7.288 -5,00  
Tam 7.219 7.265 22,00  
Yarım 3.496 3.552 11,00  
Çeyrek 1.753 1.775 5,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 0,14  
Gümüş Gr. 14,07 14,08 0,11  
B. Petrol 78,98 78,98 0,99  
Seans Raporu 14:15
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