***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2022 13:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.503,704348 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087054
BIST
17:435.161
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -95,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4318,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4319,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:431.086,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.086,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KRDMA
|19,03
|502.145.680
|% 10,00
|
|BRSAN
|91,30
|221.538.832
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.379.035
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.108.847
|% -8,52
|
|DGNMO
|9,13
|116.597.218
|% -7,03
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|PGSUS
|482,30
|1.760.083.623
|% 2,18
|
|SMRTG
|104,90
|1.059.618.643
|% -1,04
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|GESAN
|287,10
|940.392.869
|% -0,66
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|PEKGY
|3,58
|305.697.915
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,44
|97.145.070
|% -4,00
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|EUREN
|15,87
|546.393.634
|% -1,86
|
|KZBGY
|28,28
|730.240.393
|% 9,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6440
|18,6511
|% 0,05
|
|Euro
|19,8580
|19,8662
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,0143
|23,1297
|% 0,17
|
|Frank
|20,0432
|20,1639
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.286
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.528
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,37
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56DGNMO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 661, 965 adet işlem
-
17:55DOAS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 156.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 795, 016 adet işlem
-
17:54ARASE
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 219.80 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 100 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 5, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 143, 770.00 milyon TL de
-
17:53MNDRS
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 807 adet işlem