***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2022 10:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.503,690332 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087449
BIST
10:555.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 149,07
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5518,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6546
En Düşük
18,6022
10:5519,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0381
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:551.072,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,46
|Açılış
|: 1.072,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:53
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.193.928
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.980.249
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.837.455
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,83
|38.652.099
|% -4,96
|
|RALYH
|47,14
|212.855.888
|% -2,88
|
|SILVR
|20,30
|66.110.557
|% -2,87
|
|VAKKO
|62,70
|15.875.312
|% -2,49
|
|DAGI
|7,08
|10.866.666
|% -2,34
|
|THYAO
|141,20
|1.406.145.767
|% 3,07
|
|ENKAI
|25,20
|1.367.390.382
|% 8,15
|
|ASELS
|58,00
|1.194.735.470
|% 2,84
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,81
|278.466.011
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,55
|909.698.852
|% 3,40
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|VAKBN
|11,13
|667.965.466
|% 4,90
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6590
|% 0,20
|
|Euro
|19,8509
|19,8678
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,0185
|23,1340
|% -0,25
|
|Frank
|20,0431
|20,1638
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.235
|7.289
|-39,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,56
|
Seans Raporu
10:53
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11:08KOZAA
Yüzde 6.43 oranında artışla 57.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 456 adet işlem
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11:07ULKER
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11:06ALBRK
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 676, 134 adet işlem
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, HEKTS, TOASO
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, VESTL, YKBNK