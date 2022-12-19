***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 14:03
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.628,337880 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088402
BIST
14:255.368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 153,91
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
14:2518,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
14:2519,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
14:251.077,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.077,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler14:25
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.023.807.002
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|952.124
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|1.788.305.105
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.452.625
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|20.205.936
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.745.840
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.990.962
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,97
|698.086.421
|% -9,49
|
|YKBNK
|12,73
|9.161.535.184
|% 8,34
|
|PETKM
|19,99
|6.362.419.011
|% 4,22
|
|ISCTR
|13,57
|4.441.082.393
|% 9,17
|
|THYAO
|142,70
|4.194.607.400
|% 2,44
|
|AKBNK
|20,46
|3.919.920.892
|% 9,71
|
|YKBNK
|12,73
|9.161.535.184
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,32
|2.958.393.918
|% 1,22
|
|ISCTR
|13,57
|4.441.082.393
|% 9,17
|
|PETKM
|19,99
|6.362.419.011
|% 4,22
|
|SKBNK
|3,52
|1.023.807.002
|% 10,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6557
|% 0,02
|
|Euro
|19,7863
|19,7947
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6621
|22,7758
|% 0,21
|
|Frank
|19,9414
|20,0616
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,04
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.261
|7.308
|50,00
|
|Yarım
|3.516
|3.573
|25,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|0,04
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|0,52
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40ANHYT
Yüzde 8.79 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 528 adet işlem
-
14:39FLAP
Yüzde 6.17 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 947, 021 adet işlem
-
14:37DOHOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 558, 860 adet işlem
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 52 artarak (% 3.24 ) 4, 705
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, GARAN, VAKBN, PLTUR, OTTO, DOHOL, SANEL, CUSAN