***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2022 10:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.628,193433 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088920
BIST
11:535.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 19,34
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
11:5318,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:5319,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0463
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:531.090,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.090,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:51
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|BOBET
|17,10
|350.989.540
|% 9,97
|
|PLTUR
|16,11
|6.312.993
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,40
|6.453.995
|% -5,52
|
|SANEL
|16,16
|2.803.487
|% -4,66
|
|RYSAS
|23,90
|34.717.921
|% -4,40
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,10
|3.002.538.159
|% -1,23
|
|VAKBN
|12,81
|2.436.040.379
|% 0,95
|
|SAHOL
|42,96
|2.406.452.024
|% 3,72
|
|ISCTR
|13,07
|2.248.060.801
|% 0,85
|
|YKBNK
|12,35
|2.160.612.287
|% 0,82
|
|EKGYO
|8,15
|1.564.443.621
|% -0,49
|
|VAKBN
|12,81
|2.436.040.379
|% 0,95
|
|ADESE
|2,10
|392.777.437
|% -2,33
|
|YKBNK
|12,35
|2.160.612.287
|% 0,82
|
|SKBNK
|3,24
|527.860.457
|% 0,93
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6592
|18,6739
|% 0,12
|
|Euro
|19,8327
|19,8499
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6140
|22,7274
|% -0,11
|
|Frank
|20,0845
|20,2055
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9491
|4,9739
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.337
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.564
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,00
|80,00
|0,01
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06MRGYO
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 614, 362 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 79 artarak (% 0.48 ) 5, 878
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, VAKBN, ADESE
-
12:03XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 44, 361.00 milyon TL de
-
12:03GLRYH
Yüzde 6.35 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 874 adet işlem