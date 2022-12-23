***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.12.2022 11:50
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.627,949803 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089382
BIST
13:575.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,73
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5718,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5719,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:571.080,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.079,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.084.647
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.747.776
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|543.668.648
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,48
|171.210.959
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,45
|171.761.234
|% -6,88
|
|SASA
|117,30
|399.714.589
|% -6,16
|
|THYAO
|141,80
|3.340.509.321
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|KOZAL
|589,00
|2.112.993.301
|% 4,58
|
|ENKAI
|28,32
|2.022.793.992
|% 1,43
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,33
|1.876.101.265
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|525.555.933
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,21
|1.698.114.559
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6779
|18,6814
|% 0,10
|
|Euro
|19,8277
|19,8418
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4852
|22,5979
|% 0,41
|
|Frank
|20,0074
|20,1279
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,71
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.289
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.530
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|2,02
|