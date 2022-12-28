***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 12:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.642,043798 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090571
BIST
15:205.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -62,82
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2018,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2019,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:201.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.133.521
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.396.022
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.862.884
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|123.635.995
|% -9,79
|
|KOZAL
|598,60
|4.439.987.852
|% -9,70
|
|CMBTN
|558,00
|44.528.238
|% -9,14
|
|KOZAL
|598,60
|4.439.987.852
|% -9,70
|
|THYAO
|139,80
|4.107.092.646
|% -2,31
|
|ENKAI
|32,40
|3.967.228.889
|% 6,02
|
|KRDMD
|17,99
|3.426.419.177
|% 1,30
|
|ASELS
|57,90
|3.129.334.411
|% -0,09
|
|EKGYO
|8,12
|1.775.725.697
|% -2,29
|
|KRDMD
|17,99
|3.426.419.177
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,74
|1.822.931.539
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,86
|1.835.700.159
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|426.408.447
|% -2,60
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7064
|18,7150
|% 0,24
|
|Euro
|19,9291
|19,9432
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5458
|22,6589
|% 0,71
|
|Frank
|20,0832
|20,2041
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9638
|4,9887
|% 0,24
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.333
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,19
|