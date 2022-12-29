***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2022 11:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.641,888241 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091093
BIST
11:235.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 49,09
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.395
En Düşük
5.332
11:2318,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2319,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0955
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:231.088,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.088,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:23
|TERA
|17,71
|662.655
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.483.252
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.765
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|50.954.332
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,28
|626.944.432
|% -6,22
|
|THYAO
|141,60
|1.990.987.497
|% 1,07
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ASELS
|59,15
|1.109.116.372
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,35
|1.095.758.735
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|822.344.124
|% 2,59
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|TSKB
|4,34
|222.145.745
|% 1,88
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7217
|% 0,06
|
|Euro
|19,9250
|19,9521
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4708
|22,5835
|% 0,22
|
|Frank
|20,1345
|20,2558
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.345
|7.402
|12,00
|
|Yarım
|3.557
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,25
|