Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.12.2022 11:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.641,888241 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091093


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:235.395
Değişim :  0,92% |  49,09
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.395 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 17,71 662.655 % 10,00  
DIRIT 5,73 107.735 % 9,98  
UZERB 184,20 119.362 % 9,97  
SAMAT 17,57 24.483.252 % 9,95  
RYGYO 14,25 78.905.765 % 9,95  
daha fazla
11:23 Alış Satış %  
Dolar 18,7168 18,7217 % 0,06  
Euro 19,9250 19,9521 % 0,48  
Sterlin 22,4708 22,5835 % 0,22  
Frank 20,1345 20,2558 % 0,39  
Riyal 4,9642 4,9891 % 0,04  
daha fazla
11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 4,84  
Altın Gr. 1.088 1.088 2,17  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.345 7.402 12,00  
Yarım 3.557 3.621 3,00  
Çeyrek 1.784 1.810 1,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 0,18  
Gümüş Gr. 14,22 14,23 0,09  
B. Petrol 82,74 82,74 -1,25  
Seans Raporu 11:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru