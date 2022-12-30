***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 17:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy UYönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı :1.641,815996 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091528
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.094,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.094,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7035
|18,7269
|% 0,12
|
|Euro
|19,9575
|19,9850
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4288
|22,5413
|% -0,34
|
|Frank
|20,1397
|20,2610
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.379
|7.445
|12,00
|
|Yarım
|3.573
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,53
|