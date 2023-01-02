***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 10:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.793,361980 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091880
BIST
10:405.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 93,66
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.603
En Düşük
5.568
10:4018,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4020,0136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0140
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:401.098,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KONYA
|3.773,00
|50.379.999
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|12.981.969
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.848.374
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|14.868.226
|% 9,90
|
|PRDGS
|9,43
|52.098.425
|% -5,70
|
|ULUFA
|9,80
|37.017.082
|% -5,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|AYCES
|117,10
|1.903.080
|% -4,02
|
|ATEKS
|106,60
|1.789.323
|% -3,88
|
|ASELS
|64,60
|1.588.501.970
|% 3,94
|
|THYAO
|142,70
|1.118.273.938
|% 1,28
|
|TCELL
|39,30
|884.753.721
|% 3,75
|
|SISE
|44,04
|752.531.381
|% 2,61
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,30
|594.913.845
|% 1,72
|
|PETKM
|20,10
|636.865.057
|% 0,70
|
|ISCTR
|12,91
|391.075.983
|% 1,10
|
|TTKOM
|25,80
|735.121.575
|% 5,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7209
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|19,9743
|19,9979
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5378
|22,6508
|% -0,01
|
|Frank
|20,1730
|20,2945
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:38
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10:53TTKOM
Yüzde 5.94 oranında artışla 26.02 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 466, 746 adet işlem
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10:51XU100
Endeks 5, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 957.00 milyon TL de
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10:51ATLAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 839 adet işlem
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10:50ATLAS
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