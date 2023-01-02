***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 10:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.12.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:3.326,351436 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091889
BIST
10:265.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,75
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2618,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2620,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:261.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EGEEN
|6.812,30
|231.830.582
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|31.209.877
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|11.304.645
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|46.267.429
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,34
|17.504.945
|% -9,93
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|PRDGS
|9,52
|35.194.351
|% -4,80
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.201.911
|% -3,88
|
|ASELS
|64,10
|1.262.581.893
|% 3,14
|
|THYAO
|142,90
|970.525.525
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|700.491.752
|% 3,85
|
|ENKAI
|34,32
|583.341.199
|% 3,56
|
|EKGYO
|8,84
|575.640.051
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|575.640.051
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,39
|455.996.389
|% 2,22
|
|PETKM
|20,18
|495.491.924
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,88
|289.109.443
|% 0,86
|
|SKBNK
|3,11
|63.635.055
|% 1,63
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7222
|18,7268
|% 0,14
|
|Euro
|20,0045
|20,0282
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|