***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2023 11:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.793,209721 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093935
BIST
14:245.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -109,27
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2418,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2419,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:241.116,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.116,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:22
|DOGUB
|11,00
|50.799.521
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|11.689.435
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.063.385
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.084.495
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.208.600
|% -9,87
|
|TERA
|23,50
|324.261.415
|% -9,27
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|THYAO
|143,00
|8.395.091.914
|% -1,04
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|ASELS
|63,70
|4.250.027.456
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|YKBNK
|11,36
|2.157.776.724
|% -2,41
|
|AKBNK
|19,50
|2.916.034.564
|% -0,76
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7621
|18,7668
|% 0,13
|
|Euro
|19,9189
|19,9352
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4904
|22,6032
|% -0,19
|
|Frank
|20,1626
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:35ISSEN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 475, 795 adet işlem
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KRDMD
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TOASO
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 98 kaybederek (% -1.78 ) 4, 808
-
14:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUSE, MARTI, UMPAS