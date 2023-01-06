***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2023 11:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.793,032421 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094958
BIST
13:005.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 146,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.263
En Düşük
4.961
13:0018,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0019,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0198
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:001.107,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.107,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler12:58
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|84.613.797
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|13.955.252
|% 9,93
|
|VERUS
|120,70
|36.361.789
|% 9,73
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,56
|144.247.332
|% -7,04
|
|THYAO
|140,00
|6.224.447.491
|% 3,55
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|ASELS
|61,55
|4.711.320.327
|% 4,50
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|YKBNK
|10,78
|1.688.949.450
|% 2,86
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|SKBNK
|2,84
|332.084.368
|% 4,03
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7658
|18,7713
|% 0,04
|
|Euro
|19,7317
|19,7481
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,1876
|22,2989
|% -0,45
|
|Frank
|19,8795
|19,9992
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,04
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.520
|7.581
|-7,00
|
|Yarım
|3.642
|3.706
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|79,27
|79,27
|0,58
|