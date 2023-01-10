***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2023 16:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.794,310376 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099439
BIST
16:225.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -21,94
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:2218,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:2220,1243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0246
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:221.130,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.130,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EUHOL
|2,36
|88.806.113
|% 13,46
|
|ULUFA
|7,15
|31.870.647
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.081.272
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.066.834
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.682.577
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|526.607.147
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.805.302
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.722.428
|% -9,83
|
|ASELS
|59,80
|5.462.627.945
|% 1,18
|
|THYAO
|136,40
|5.079.966.401
|% -1,45
|
|EREGL
|39,56
|4.928.381.042
|% -0,65
|
|KRDMD
|18,88
|3.936.948.548
|% 0,48
|
|EKGYO
|8,77
|3.267.117.644
|% 0,46
|
|EKGYO
|8,77
|3.267.117.644
|% 0,46
|
|YKBNK
|9,95
|2.443.095.780
|% -1,68
|
|KRDMD
|18,88
|3.936.948.548
|% 0,48
|
|SKBNK
|2,86
|434.055.235
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,83
|2.390.941.797
|% 0,11
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1172
|20,1243
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,7198
|22,8337
|% -0,30
|
|Frank
|20,2287
|20,3506
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,06
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 82 kaybederek (% -0.48 ) 4, 558
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, ARMDA, SDTTR, ULUFA, ONCSM, DIRIT, EKIZ, HKTM, ACSEL
-
16:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE, VKING, KATMR, POLTK, UMPAS, MARTI
-
16:37
GMTAS, SNICA, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:37
ULUSE, ENSRI, GOZDE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında