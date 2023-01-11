***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 10:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.796,290387 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099840
BIST
12:054.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -41,09
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0518,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0520,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:051.138,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.138,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:03
|SDTTR
|56,65
|4.679.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.174.929
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.759.901
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,36
|90.713.021
|% 7,64
|
|POLTK
|1.737,60
|18.475.694
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|268.594.195
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,24
|233.677.223
|% -9,23
|
|HKTM
|68,55
|278.768.672
|% -8,05
|
|THYAO
|131,60
|4.042.648.959
|% 0,30
|
|EREGL
|38,26
|2.338.176.998
|% 1,06
|
|ASELS
|57,05
|2.308.215.494
|% -1,89
|
|KRDMD
|18,04
|1.666.661.694
|% -0,55
|
|TUPRS
|483,90
|1.625.132.070
|% 1,81
|
|EKGYO
|8,50
|1.224.684.519
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|268.594.195
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,46
|1.003.583.036
|% -0,73
|
|KRDMD
|18,04
|1.666.661.694
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,71
|231.458.776
|% -0,73
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7826
|18,7851
|% 0,06
|
|Euro
|20,1710
|20,1750
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7143
|22,8282
|% -0,14
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,23
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,63
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.734
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,23
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,07
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17ALMAD
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 105 adet işlem
-
12:16NIBAS
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 031 adet işlem
-
12:14ERSU
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 225 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 4, 952 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 36, 300.00 milyon TL de
-
12:12BEYAZ
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 954 adet işlem