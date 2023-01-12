***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.01.2023 13:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu12.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.795,436088 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100909
BIST
16:134.858
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 129,54
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:1318,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:1320,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0572
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
16:131.140,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.140,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRDMA
|17,38
|365.129.931
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.513.306
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.263.165
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.668.974
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.780.108
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|BRKO
|5,02
|1.708.875
|% -7,04
|
|THYAO
|131,60
|9.998.440.296
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,62
|7.328.690.134
|% 8,32
|
|EREGL
|38,46
|4.822.145.892
|% 4,40
|
|ASELS
|54,80
|4.657.788.827
|% 3,79
|
|KOZAL
|535,40
|4.270.276.025
|% 3,20
|
|KRDMD
|18,62
|7.328.690.134
|% 8,32
|
|EKGYO
|8,25
|3.288.256.666
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,89
|2.620.269.189
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,58
|553.734.284
|% 1,18
|
|PETKM
|17,01
|2.969.555.855
|% 2,04
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7763
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2365
|20,2474
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,7322
|22,8462
|% -0,01
|
|Frank
|20,0391
|20,1598
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,15
|
|Cumhuriyet
|7.658
|7.773
|20,00
|
|Tam
|7.699
|7.746
|13,00
|
|Yarım
|3.749
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|1,27
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27DESA
Yüzde 7.43 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 151 adet işlem
-
16:26KUYAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 750 adet işlem
-
16:25YGYO
Yüzde 7.05 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 032, 543 adet işlem
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 54 artarak (% 2.52 ) 4, 302
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, KRDMA, SDTTR, ARMDA, KNFRT