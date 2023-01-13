***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2023 11:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu:13.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.795,720763 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101876
BIST
11:054.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,05
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0518,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0520,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0156
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:051.146,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.146,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ONCSM
|37,40
|4.769.360
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.695.809
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.918.422
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|301.346.773
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|112,00
|2.495.617
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|57,30
|2.062.740.539
|% 2,50
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|THYAO
|135,70
|1.836.504.250
|% -0,07
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,31
|824.277.264
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,65
|156.593.514
|% 0,38
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3835
|20,3896
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8490
|22,9636
|% -0,09
|
|Frank
|20,1445
|20,2658
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|