Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.01.2023 13:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.795,317722 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102934


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:035.387
Değişim :  1,35% |  71,65
Açılış :  5.337  
Önceki Kapanış :  5.315  
En Yüksek
5.424 En Düşük
5.337
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 48,64 18.760.107 % 10,00  
ONCSM 49,76 1.326.054 % 9,99  
FLAP 14,54 27.253.947 % 9,98  
BEYAZ 22,50 20.697.686 % 9,97  
SDTTR 91,10 26.323.983 % 9,96  
daha fazla
13:03 Alış Satış %  
Dolar 18,7916 18,7964 % 0,15  
Euro 20,4055 20,4190 % 0,78  
Sterlin 23,1575 23,2736 % 0,76  
Frank 20,5031 20,6266 % 1,12  
Riyal 4,9888 5,0139 % 0,12  
daha fazla
13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 2,65  
Altın Gr. 1.157 1.157 5,03  
Cumhuriyet 7.826 7.944 19,00  
Tam 7.864 7.916 32,00  
Yarım 3.832 3.874 16,00  
Çeyrek 1.922 1.937 8,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 0,23  
Gümüş Gr. 14,62 14,64 0,19  
B. Petrol 87,08 87,08 1,16  
Seans Raporu 13:03
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru