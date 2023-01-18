***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.01.2023 13:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.795,317722 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102934
BIST
13:035.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 71,65
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.337
13:0318,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:0320,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1582
|Açılış
|: 20,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:031.156,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.156,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:03
|DURDO
|48,64
|18.760.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.326.054
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.253.947
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.697.686
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|26.323.983
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|TERA
|24,10
|28.489.380
|% -2,59
|
|THYAO
|149,40
|7.185.856.129
|% 1,36
|
|ASELS
|63,55
|5.197.715.246
|% 7,89
|
|EREGL
|41,04
|4.799.899.069
|% 0,34
|
|KOZAL
|577,80
|2.882.498.287
|% 3,88
|
|KRDMD
|19,43
|2.313.445.553
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,53
|1.885.672.332
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,92
|1.403.628.580
|% 1,33
|
|PETKM
|18,47
|2.201.513.891
|% 0,27
|
|KRDMD
|19,43
|2.313.445.553
|% -0,87
|
|EREGL
|41,04
|4.799.899.069
|% 0,34
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7964
|% 0,15
|
|Euro
|20,4055
|20,4190
|% 0,78
|
|Sterlin
|23,1575
|23,2736
|% 0,76
|
|Frank
|20,5031
|20,6266
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9888
|5,0139
|% 0,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.826
|7.944
|19,00
|
|Tam
|7.864
|7.916
|32,00
|
|Yarım
|3.832
|3.874
|16,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,19
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|