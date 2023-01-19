***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2023 15:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.795,785277 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103178
BIST
15:575.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,85
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:5718,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:5720,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0473
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:571.153,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.153,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:55
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.246.337
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.904.617
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.076.686
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|20.103.298
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,34
|194.771.301
|% -6,40
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,12
|61.084.291
|% -5,80
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,74
|316.158.089
|% -4,80
|
|THYAO
|153,60
|11.717.201.043
|% 3,02
|
|EREGL
|40,54
|4.948.412.145
|% -0,10
|
|ASELS
|61,85
|4.749.598.866
|% -1,90
|
|KRDMD
|19,51
|4.500.684.346
|% 0,46
|
|TUPRS
|582,40
|2.868.658.884
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,48
|2.408.252.565
|% 0,71
|
|YKBNK
|9,69
|2.294.884.576
|% 0,31
|
|KRDMD
|19,51
|4.500.684.346
|% 0,46
|
|AKBNK
|17,54
|2.866.352.409
|% 1,04
|
|ISCTR
|11,69
|1.898.813.021
|% 2,72
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7959
|18,7989
|% 0,00
|
|Euro
|20,3256
|20,3365
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1203
|23,2363
|% -0,01
|
|Frank
|20,4161
|20,5391
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9891
|5,0141
|% 0,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,29
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-38,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,49
|