***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.02.2023 15:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.781,075131 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110668
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2537
En Düşük
20,1288
18:051.134,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.134,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8238
|18,8364
|% 0,06
|
|Euro
|20,1797
|20,2074
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5990
|22,7123
|% -0,01
|
|Frank
|20,3197
|20,4421
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9984
|5,0234
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.691
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, PGSUS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AZTEK, AYEN, KRSTL, TEKTU, VESTL, BRKVY, SANEL, GESAN, GSRAY, IHYAY
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