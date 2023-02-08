***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kullanılan kredi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111377BIST