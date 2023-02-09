***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 11:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve7/158 sayılı karar doğrultusunda, kurucusu olduğüumuz aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılım payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.
Aura Portföy Değişken Fon (IYB)
Aura Portföy İkinci Değişken Fon (TPV)
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Fonu
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon
Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım satım talimatlarının gerçekleştirilnmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112043
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1115
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.139,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8351
|% 0,04
|
|Euro
|20,2773
|20,2902
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,8147
|22,9291
|% 0,71
|
|Frank
|20,3987
|20,5216
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,73
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,10
|