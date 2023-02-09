***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve7/158 sayılı karar doğrultusunda, kurucusu olduğüumuz aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılım payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.Aura Portföy Değişken Fon (IYB)Aura Portföy İkinci Değişken Fon (TPV)Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi FonuAura Portföy Bodrum Serbest FonPay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım satım talimatlarının gerçekleştirilnmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112043BIST