***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.02.2023 10:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.780,012586 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113416
BIST
11:554.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,68%
|| 435,96
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.942
En Düşük
4.505
11:5518,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5520,2213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0145
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:551.111,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.111,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:53
|SEYKM
|8,47
|5.651.265
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|149.505.043
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.237.015
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|24.404.212
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.724.941.548
|% 9,98
|
|ASELS
|58,15
|2.075.472.781
|% 9,82
|
|EREGL
|41,32
|1.210.766.838
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,80
|1.183.993.729
|% 9,83
|
|SISE
|42,70
|1.024.731.494
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|639.350.695
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,02
|397.951.891
|% 4,70
|
|EKGYO
|7,20
|409.271.350
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|148.474.290
|% 4,17
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8528
|% 0,10
|
|Euro
|20,2178
|20,2274
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,7345
|22,8485
|% -0,56
|
|Frank
|20,3257
|20,4482
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0097
|5,0348
|% 0,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,66
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|7.519
|7.633
|-115,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-108,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,33
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 229.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, SISE
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, AKSEN, DIRIT, BUCIM, ITTFH, SEYKM, KUYAS, HALKB, VESTL, KONTR