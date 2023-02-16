***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2023 10:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.779,496717 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113864
BIST
11:315.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 91,71
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:3118,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:3120,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0563
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:311.116,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.116,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OYAKC
|30,14
|191.720.381
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.563.559
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.323.908
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.782.258
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,16
|2.038.729
|% -9,92
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|60,10
|265.221.923
|% -8,80
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|SISE
|44,46
|1.646.569.608
|% 4,12
|
|TUPRS
|624,20
|1.628.065.557
|% 8,58
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|AKBNK
|16,56
|1.327.193.952
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,22
|674.429.893
|% 3,13
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8498
|18,8533
|% 0,03
|
|Euro
|20,1964
|20,2100
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6737
|22,7874
|% 0,29
|
|Frank
|20,3685
|20,4913
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|