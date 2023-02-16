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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.02.2023 10:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.779,496717 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113864


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 30,14 191.720.381 % 10,00  
KONYA 3.586,90 15.563.559 % 10,00  
CMBTN 613,00 3.920.135 % 9,99  
NIBAS 19,04 5.323.908 % 9,99  
AFYON 9,48 23.782.258 % 9,98  
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Dolar 18,8498 18,8533 % 0,03  
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Sterlin 22,6737 22,7874 % 0,29  
Frank 20,3685 20,4913 % 0,25  
Riyal 5,0126 5,0377 % 0,07  
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11:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,34  
Altın Gr. 1.117 1.117 3,01  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.590 7.651 16,00  
Yarım 3.708 3.744 8,00  
Çeyrek 1.854 1.872 4,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,06  
Gümüş Gr. 13,17 13,19 0,06  
B. Petrol 86,12 86,12 0,74  
Seans Raporu 11:29
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