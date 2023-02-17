***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.02.2023 09:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.780,954916 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114609
BIST
12:445.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,74
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4418,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4420,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0735
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:441.106,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.106,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DYOBY
|21,78
|29.743.242
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.866.536
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.894.215
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.892.918
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.060.924.151
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.962.023
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.927.261
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|759.541.568
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.841.432
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,20
|2.205.940.302
|% -0,35
|
|THYAO
|142,20
|2.152.154.535
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,37
|2.037.165.248
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|EREGL
|43,54
|1.795.688.600
|% -2,16
|
|KRDMD
|19,37
|2.037.165.248
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,20
|940.675.619
|% 0,62
|
|YKBNK
|9,12
|520.516.324
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,42
|403.811.879
|% 1,50
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8552
|18,8791
|% 0,17
|
|Euro
|20,0676
|20,0759
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4604
|22,5731
|% -0,31
|
|Frank
|20,1752
|20,2968
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0152
|5,0404
|% 0,12
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,60
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.520
|7.573
|-83,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-1,23
|