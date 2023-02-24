***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2023 09:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak KonutGayrimenkul Yatırım Fonu 24.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.783,678284 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116616
BIST
10:345.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,32
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3418,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3420,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:341.107,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.107,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ULUSE
|347,60
|28.030.783
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|15.156.667
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|OYAKC
|43,48
|729.536.052
|% 8,81
|
|AFYON
|11,05
|251.558.258
|% 8,23
|
|DERHL
|5,31
|8.667.597
|% -6,84
|
|BASCM
|5,25
|290.141
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|49.500
|% -6,43
|
|ATLAS
|3,26
|2.108.939
|% -6,32
|
|HUNER
|7,85
|41.209.743
|% -5,54
|
|KRDMD
|22,56
|1.679.557.779
|% 3,77
|
|ASTOR
|35,68
|1.133.144.931
|% 4,45
|
|EREGL
|45,20
|1.125.464.978
|% 1,85
|
|EKGYO
|8,28
|810.304.897
|% 2,35
|
|OYAKC
|43,48
|729.536.052
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,28
|810.304.897
|% 2,35
|
|KRDMD
|22,56
|1.679.557.779
|% 3,77
|
|BUCIM
|8,05
|525.939.100
|% 4,68
|
|ASTOR
|35,68
|1.133.144.931
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,15
|447.567.306
|% 0,25
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8776
|18,8832
|% 0,05
|
|Euro
|19,9998
|20,0095
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6240
|22,7375
|% 0,01
|
|Frank
|20,1149
|20,2361
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,50
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|2,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,67
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:49ISDMR
Yüzde 4.24 oranında artışla 42.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 869, 829 adet işlem
-
10:48CUSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 514 adet işlem
-
10:47OYAKC
Yüzde 8.36 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 777, 809 adet işlem
-
10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de