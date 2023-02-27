***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2023 13:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.783,279356 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117071
BIST
16:145.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,25
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1418,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1419,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:141.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.815.279
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.823.449
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.848.570
|% 9,97
|
|OYAKC
|48,32
|1.076.553.273
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,41
|10.850.108
|% -5,91
|
|ANSGR
|16,29
|15.988.560
|% -5,46
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.753.423.561
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|ASTOR
|39,18
|3.075.572.064
|% 7,64
|
|EREGL
|43,62
|2.969.206.367
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|YKBNK
|9,34
|1.440.163.395
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|AKBNK
|16,65
|2.412.376.343
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,72
|842.560.761
|% -2,89
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5585
|22,6717
|% 0,38
|
|Frank
|19,9935
|20,1140
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0187
|5,0438
|% -0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.489
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,29
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA