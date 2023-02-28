***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2023 11:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.02.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.782,895029 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117514
BIST
15:515.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,66
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5118,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5120,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:511.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:49
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.678.729
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.327.438
|% 9,98
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.786.205
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|118,90
|796.273.565
|% -6,75
|
|NIBAS
|22,66
|255.672.541
|% -6,60
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EREGL
|44,66
|4.152.481.440
|% 1,41
|
|THYAO
|144,40
|4.054.872.363
|% 0,70
|
|OYAKC
|49,02
|3.744.140.093
|% 1,45
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,42
|1.888.066.946
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.420.084.732
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.274.474.503
|% -0,69
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8824
|18,8863
|% 0,00
|
|Euro
|20,0556
|20,0646
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7761
|22,8904
|% 0,32
|
|Frank
|20,0611
|20,1819
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,01
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,65
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.463
|7.517
|-56,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,27
|
Seans Raporu
15:49
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16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
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16:03ADEL
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16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
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16:01TERA
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