***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2023 11:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.783,122674 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120922
BIST
14:295.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,31
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2918,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2920,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:291.120,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.120,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BLCYT
|14,85
|34.893.837
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,63
|9.244.926
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.103
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.020
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,00
|622.910.763
|% -9,62
|
|NATEN
|155,00
|179.666.958
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,26
|19.373.145
|% -6,61
|
|AFYON
|11,13
|241.130.813
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,36
|4.408.002.906
|% -0,09
|
|ASTOR
|48,00
|3.995.083.844
|% 8,30
|
|ISCTR
|13,18
|3.731.348.464
|% 1,70
|
|THYAO
|141,50
|3.579.710.498
|% -0,63
|
|YKBNK
|10,78
|3.498.904.911
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.498.904.911
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,18
|3.731.348.464
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,64
|478.599.604
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,86
|3.361.189.689
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,25
|1.140.451.808
|% -1,20
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9120
|18,9184
|% 0,12
|
|Euro
|20,1634
|20,1698
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6494
|22,7630
|% 0,03
|
|Frank
|20,1974
|20,3190
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0236
|5,0488
|% 0,07
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-4,03
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.607
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|-0,32
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 96 artarak (% 0.10 ) 5, 957
-
14:42XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 62, 124.00 milyon TL de
-
14:42TSKB
Yüzde 5.61 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 032, 581 adet işlem
-
14:41UNLU
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 426 adet işlem
-
14:40ISGSY
Yüzde 8.05 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 268 adet işlem