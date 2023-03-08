***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2023 11:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.03.2023Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.791,291236 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121483
BIST
13:055.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -30,46
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:0518,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:0520,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:051.117,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.117,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|BVSAN
|54,75
|344.430.642
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.311.384
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|151.027.500
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,10
|58.822.564
|% 9,32
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,06
|63.466.783
|% -8,62
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,50
|45.138.899
|% -6,09
|
|DESA
|52,15
|3.806.073
|% -4,92
|
|EREGL
|41,20
|4.805.858.615
|% -4,14
|
|OYAKC
|47,48
|2.783.058.329
|% 1,28
|
|ISCTR
|14,45
|2.296.398.739
|% 1,76
|
|KRDMD
|21,30
|2.046.496.951
|% 1,91
|
|ASTOR
|51,50
|1.834.686.597
|% 5,10
|
|ADESE
|1,68
|264.016.842
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,45
|2.296.398.739
|% 1,76
|
|YKBNK
|11,77
|1.478.489.469
|% 0,34
|
|EREGL
|41,20
|4.805.858.615
|% -4,14
|
|IHLAS
|0,92
|91.461.952
|% 1,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9548
|18,9703
|% 0,09
|
|Euro
|20,0985
|20,1077
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6522
|22,7658
|% 0,54
|
|Frank
|20,3036
|20,4259
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0357
|5,0610
|% 0,04
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|1,81
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.579
|7.630
|0,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-0,47
|