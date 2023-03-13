***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.03.2023 11:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.789,279443 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123343
BIST
16:035.326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -58,21
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0318,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0320,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1696
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:031.157,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 17,00
|Açılış
|: 1.157,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ALFAS
|291,70
|282.763.596
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.448.229
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.275.077
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.224.276
|% -9,98
|
|DEVA
|46,98
|116.482.785
|% -9,39
|
|VANGD
|6,68
|14.101.583
|% -9,12
|
|ISKPL
|5,87
|34.124.585
|% -8,28
|
|ASTOR
|54,00
|4.070.311.435
|% 3,45
|
|EREGL
|40,24
|3.235.020.011
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|SASA
|116,50
|2.860.638.043
|% 4,58
|
|THYAO
|136,10
|2.402.679.515
|% -1,87
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,14
|2.174.204.206
|% -6,07
|
|EKGYO
|8,02
|1.355.831.998
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|351.520.167
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,74
|2.120.904.154
|% -4,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9719
|% 0,02
|
|Euro
|20,3482
|20,3518
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,8857
|23,0005
|% 0,63
|
|Frank
|20,7684
|20,8935
|% 1,29
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|29,74
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|18,43
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.840
|7.895
|265,00
|
|Yarım
|3.830
|3.863
|129,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,65
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18BERA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 602, 749 adet işlem
-
16:17PRKME
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 815 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem