***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2023 12:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.788,810561 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124914
BIST
13:255.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -44,55
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2518,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2520,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1783
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:251.163,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.163,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9792
|18,9839
|% 0,05
|
|Euro
|20,1788
|20,1874
|% -0,88
|
|Sterlin
|22,9257
|23,0407
|% -0,34
|
|Frank
|20,5693
|20,6932
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0387
|5,0639
|% -0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.838
|7.885
|-29,00
|
|Yarım
|3.829
|3.858
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.929
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|0,51
|