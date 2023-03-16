***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.03.2023 11:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatrım Fonu 16.03.2023 Tarihli fon pay fiyatı:1.788,995305 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125445
BIST
13:125.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 86,65
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1219,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:1220,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0928
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:121.174,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.174,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1634
|20,1785
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8697
|22,9844
|% 0,19
|
|Frank
|20,4009
|20,5238
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0438
|5,0691
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.919
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.869
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,78
|