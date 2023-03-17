***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2023 10:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatrım Fonu 17.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.789,205480 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125789
BIST
11:415.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 48,92
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4119,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4120,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1245
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:411.179,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.443.524
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|83.303.392
|% 9,80
|
|AKMGY
|85,75
|11.194.638
|% 9,72
|
|MARKA
|10,60
|18.631.367
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,82
|10.209.543
|% -5,60
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.615.051.643
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|ASELS
|56,95
|901.253.822
|% 1,33
|
|THYAO
|133,40
|811.529.612
|% 0,91
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,36
|517.335.127
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|283.604.901
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,53
|642.817.965
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,9975
|23,1128
|% 0,24
|
|Frank
|20,4474
|20,5706
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,60
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.923
|8.007
|21,00
|
|Yarım
|3.884
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,58
|